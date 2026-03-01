НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярках

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала 920-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забил в матче с «Монреаль Канадиенс», встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центр» (Монреаль, Канада). На момент написания новости идёт второй период. Счёт — 2:1 в пользу хозяев.

«Алекс Овечкин! У него 920-й гол в его легендарной карьере!» — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Отметим, что данная шайба стала для 40-летнего форварда 23 в текущем сезоне в 62 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1553 матча, в которых он забил 920 голов и сделал 752 результативные передачи.

Главные рекорды Александра Овечкина: