НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярках

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала 920-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забил в матче с «Монреаль Канадиенс», встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центр» (Монреаль, Канада). На момент написания новости идёт второй период. Счёт — 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19    

«Алекс Овечкин! У него 920-й гол в его легендарной карьере!» — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Отметим, что данная шайба стала для 40-летнего форварда 23 в текущем сезоне в 62 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1553 матча, в которых он забил 920 голов и сделал 752 результативные передачи.

Главные рекорды Александра Овечкина:

