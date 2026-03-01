Скидки
Только три игрока забивали 20+ голов на большем количестве арен, чем Овечкин в истории НХЛ

Комментарии

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и вошёл в историю североамериканской лиги.

Встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центр» (Монреаль, Канада). На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу канадской команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил свой 20-й гол в карьере на «Белл-центре» и стал 10-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки на семи разных аренах. Отмечается, что лишь три игрока в истории лиги забивали более 20 голов более чем на семи аренах: Фил Эспозито (9), Уэйн Гретцки (8) и Дин Прентис (8).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач.

