Колорадо – Чикаго, результат матча 1 марта 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго», Ничушкин и Михеев – без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен) – 06:31 (pp)     1:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 39:51     2:1 Бриндли (Малински, Тэйвз) – 47:31     3:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 58:32    

За «Колорадо» отличились Кейл Макар (дважды) и Гэвин Бриндли. Форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не отметились результативными действиями.

В составе «Чикаго» забил Коннор Бедард. Российский форвард Илья Михеев не записал на свой чёт результативных действий.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Чикаго», в свою очередь, сыграет с «Юта Мамонт». Матчи пройдут 3 и 2 марта соответственно.

Комментарии
