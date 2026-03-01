Передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго», Ничушкин и Михеев – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен) – 06:31 (pp) 1:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 39:51 2:1 Бриндли (Малински, Тэйвз) – 47:31 3:1 Макар (Маккиннон, Нечас) – 58:32
За «Колорадо» отличились Кейл Макар (дважды) и Гэвин Бриндли. Форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не отметились результативными действиями.
В составе «Чикаго» забил Коннор Бедард. Российский форвард Илья Михеев не записал на свой чёт результативных действий.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Чикаго», в свою очередь, сыграет с «Юта Мамонт». Матчи пройдут 3 и 2 марта соответственно.
Комментарии
