Овечкин продлил результативную серию в матчах на арене «Монреаля», длившуюся уже 8 сезонов
Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», благодаря чему продлил свою результативную серию на на льду «Белл-центр» (Монреаль, Канада), где проходит данный матч. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу канадской команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30 1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16 2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19 3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22 4:1 Дак (Судзуки) – 36:34
Как сообщает пресс-служба столичной команды, Овечкин набирал как минимум одно очко в восьми играх подряд на арене «Белл-центр», начиная с сезона-2018/2019. Всего на его счету девять голов, четыре результативные передачи в восьми играх.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач.
