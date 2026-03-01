Овечкин продлил результативную серию в матчах на арене «Монреаля», длившуюся уже 8 сезонов

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», благодаря чему продлил свою результативную серию на на льду «Белл-центр» (Монреаль, Канада), где проходит данный матч. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу канадской команды.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, Овечкин набирал как минимум одно очко в восьми играх подряд на арене «Белл-центр», начиная с сезона-2018/2019. Всего на его счету девять голов, четыре результативные передачи в восьми играх.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач.