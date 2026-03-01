27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Коламбус» в овертайме
Поделиться
В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лундестрём (Фаббро, Вуд) – 02:30 2:0 Марчмент (Койл, Веренски) – 23:58 2:1 Ли (Мейфилд, Пажо) – 31:37 2:2 Пажо – 31:59 2:3 Мейфилд (Барзал) – 37:10 3:3 Фантилли (Веренски) – 38:58 3:4 Хольмстрём (Деанджело, Барзал) – 61:48
В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо (1+1), Скотт Мейфилд и Симон Хольмстрём. Голкипер Илья Сорокин совершил 27 спасений.
У хозяев шайбы забросили Исак Лундестрём, Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Россияне — Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили встречу, не набрав результативных баллов.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:39
-
04:20
-
04:13
-
04:08
-
03:58
-
03:53
-
03:38
-
03:27
-
02:59
-
02:41
-
01:56
-
01:49
-
01:24
- 28 февраля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:24
-
23:06
-
22:52
-
22:46
-
22:26
-
22:08
-
21:46
-
21:28
-
21:04
-
20:40
-
20:24
-
20:16
-
20:06
-
19:50
-
19:27
-
19:24