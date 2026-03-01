Скидки
Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 1 марта 2026, счёт 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Коламбус» в овертайме
В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лундестрём (Фаббро, Вуд) – 02:30     2:0 Марчмент (Койл, Веренски) – 23:58     2:1 Ли (Мейфилд, Пажо) – 31:37     2:2 Пажо – 31:59     2:3 Мейфилд (Барзал) – 37:10     3:3 Фантилли (Веренски) – 38:58     3:4 Хольмстрём (Деанджело, Барзал) – 61:48    

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо (1+1), Скотт Мейфилд и Симон Хольмстрём. Голкипер Илья Сорокин совершил 27 спасений.

У хозяев шайбы забросили Исак Лундестрём, Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Россияне — Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили встречу, не набрав результативных баллов.

