27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Коламбус» в овертайме

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо (1+1), Скотт Мейфилд и Симон Хольмстрём. Голкипер Илья Сорокин совершил 27 спасений.

У хозяев шайбы забросили Исак Лундестрём, Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Россияне — Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили встречу, не набрав результативных баллов.