40-летний Овечкин обновил рекорд по голам, которые сравнивали счёт в матчах НХЛ

40-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся забитым голом «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, достиг отметки в 153 заброшенных шайб, которые когда-либо сравнивали счёт в играх. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Так, капитан столичной команды обновил свой же рекорд по этому показателю. На втором месте в данном рейтинге располагается легендарный Уэйн Гретцки, забросивший 139 таких шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:1 в пользу канадской команды.