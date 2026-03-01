Скидки
40-летний Овечкин обновил рекорд по голам, которые сравнивали счёт в матчах НХЛ

40-летний Овечкин обновил рекорд по голам, которые сравнивали счёт в матчах НХЛ
40-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся забитым голом «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, достиг отметки в 153 заброшенных шайб, которые когда-либо сравнивали счёт в играх. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

Так, капитан столичной команды обновил свой же рекорд по этому показателю. На втором месте в данном рейтинге располагается легендарный Уэйн Гретцки, забросивший 139 таких шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:1 в пользу канадской команды.

Овечкин продлил результативную серию в матчах на арене «Монреаля», длившуюся уже 8 сезонов
