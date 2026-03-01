40-летний Александр Овечкин оформил дубль в ворота «Монреаля»

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:2. В составе столичного клуба дублем отличился российский нападающий Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 26 результативных передач. На момент написания матча третий период уже заканчивается.

На счету Александра Овечкина теперь 921 гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

