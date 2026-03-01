Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости заканчивается третий период. Счёт 5:2 в пользу хозяев. В составе столичного клуба отличился российский нападающий и капитан Александр Овечкин. На его счету в этом матче уже дубль.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 1553 игры, в которых он забил 921 гол и сделал 752 результативные передачи.