Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 18 голов

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» заканчивается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 5:2. В составе столичного клуба дублем отличился российский форвард и капитан Александр Овечкин. На счету Александра Овечкина теперь 921 гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 998 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 19 шайб.