Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 1 марта 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем» со счётом 2:6
Комментарии

Только что в Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

В составе победителей сегодня забивали Коул Кофилд, на счету которого дубль, а также Майк Мэтисон и Кирби Дак. Иван Демидов результативными действиями не отметился.

У гостей автором дубля стал российский форвард и капитан Александр Овечкин.

«Монреаль» вышел на четвёртое место Восточной конференции НХЛ с 75 очками, а «Вашингтон» в онлайн-таблице сейчас занимает девятую строчку и не попадает в зону плей-офф.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 18 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android