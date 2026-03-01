Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем» со счётом 2:6
Только что в Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30 1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16 2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19 3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22 4:1 Дак (Судзуки) – 36:34 4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12 5:2 Судзуки – 56:44 6:2 Эванс – 58:35 (sh)
В составе победителей сегодня забивали Коул Кофилд, на счету которого дубль, а также Майк Мэтисон и Кирби Дак. Иван Демидов результативными действиями не отметился.
У гостей автором дубля стал российский форвард и капитан Александр Овечкин.
«Монреаль» вышел на четвёртое место Восточной конференции НХЛ с 75 очками, а «Вашингтон» в онлайн-таблице сейчас занимает девятую строчку и не попадает в зону плей-офф.
