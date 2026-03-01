Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем» со счётом 2:6

Только что в Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 6:2.

В составе победителей сегодня забивали Коул Кофилд, на счету которого дубль, а также Майк Мэтисон и Кирби Дак. Иван Демидов результативными действиями не отметился.

У гостей автором дубля стал российский форвард и капитан Александр Овечкин.

«Монреаль» вышел на четвёртое место Восточной конференции НХЛ с 75 очками, а «Вашингтон» в онлайн-таблице сейчас занимает девятую строчку и не попадает в зону плей-офф.