«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» в НХЛ, у Панарина результативная передача

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Крипто.ком-Арене» (Лос-Анджелес, США) и закончилась победой хозяев гостей со счётом 2:0.

В составе хозяев победителей шайбы забросили Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.