Лос-Анджелес Кингз – Калгари Флэймз, результат матча 1 марта 2026 года, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» в НХЛ, у Панарина результативная передача
В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Крипто.ком-Арене» (Лос-Анджелес, США) и закончилась победой хозяев гостей со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лаферрье (Байфилд, Мур) – 35:36     2:0 Кемпе (Панарин) – 59:22    

В составе хозяев победителей шайбы забросили Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

