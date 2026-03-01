«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» в НХЛ, у Панарина результативная передача
В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Крипто.ком-Арене» (Лос-Анджелес, США) и закончилась победой хозяев гостей со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лаферрье (Байфилд, Мур) – 35:36 2:0 Кемпе (Панарин) – 59:22
В составе хозяев победителей шайбы забросили Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.
