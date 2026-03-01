«Каролина» уверенно обыграла дома «Детройт» в НХЛ
В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Холл – 14:05 2:0 Ахо (Гостисбер, Джарвис) – 19:52 (pp) 3:0 Робинсон (Каррье, Уокер) – 22:52 3:1 Эдвинссон (Дебринкэт, Ларкин) – 38:26 3:2 Кейн (Зайдер, Комфер) – 39:13 4:2 Гостисбер (Блейк, Холл) – 42:18 5:2 Блейк (Холл, Гостисбер) – 45:30
В составе хозяев шайбы забросили Тейлор Холл, Себастьян Ахо, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джексон Блейк.
В составе гостей голы записали на свой счёт Симон Эдвинссон и Патрик Кейн.
