«Каролина» уверенно обыграла дома «Детройт» в НХЛ

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Тейлор Холл, Себастьян Ахо, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джексон Блейк.

В составе гостей голы записали на свой счёт Симон Эдвинссон и Патрик Кейн.