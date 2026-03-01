Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин после дубля в ворота «Монреаля» признан третьей звездой матча

Овечкин после дубля в ворота «Монреаля» признан третьей звездой матча
Комментарии

В Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 6:2. После матча пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших участников матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

Первой звездой стал американский нападающий хозяев Коул Кофилд, на счету которого в данной встрече две заброшенные шайбы. Второй звездой стал канадский форвард «Монреаля» Ник Судзуки, записавший в свой актив две результативные передачи.

Третья звезда — российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший в этом матче дубль.

Овечкин сыграл в падел против Тюкавина

Материалы по теме
Видео
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем» со счётом 2:6
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android