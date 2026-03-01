Овечкин после дубля в ворота «Монреаля» признан третьей звездой матча

В Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 6:2. После матча пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших участников матча.

Первой звездой стал американский нападающий хозяев Коул Кофилд, на счету которого в данной встрече две заброшенные шайбы. Второй звездой стал канадский форвард «Монреаля» Ник Судзуки, записавший в свой актив две результативные передачи.

Третья звезда — российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший в этом матче дубль.

Овечкин сыграл в падел против Тюкавина