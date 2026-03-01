«Тампа-Бэй» крупно проиграла дома «Баффало» в НХЛ, Кучеров очков не набрал

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе хозяев шайбы забросили Доминик Джеймс и Виктор Хедман.
В составе гостей голы записали на свой счёт Расмус Далин, Джош Норрис (2), Тейдж Томпсон, Зак Метса и Алекс Так.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров результативными действиями не отметился!
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский (Россия) провалил матч и был заменён на 22-й минуте. Из 14 бросков он смог отразить только девять.
В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд». «Баффало Сэйбрз» встретится дома с «Вегас Голден Найтс».
