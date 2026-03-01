Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз, результат матча 1 марта 2026 года, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа-Бэй» крупно проиграла дома «Баффало» в НХЛ, Кучеров очков не набрал
Комментарии

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Пауэр) – 05:25     0:2 Норрис (Доун, Метса) – 06:15     0:3 Норрис (Байрэм, Бенсон) – 08:18     0:4 Томпсон (Кребс, Далин) – 15:06     0:5 Метса – 21:54     1:5 Джеймс (Бьёркстранд, Хедман) – 36:03     1:6 Так (Далин, Куинн) – 43:43 (pp)     2:6 Хедман (Рэддиш) – 45:27    

В составе хозяев шайбы забросили Доминик Джеймс и Виктор Хедман.

В составе гостей голы записали на свой счёт Расмус Далин, Джош Норрис (2), Тейдж Томпсон, Зак Метса и Алекс Так.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров результативными действиями не отметился!

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский (Россия) провалил матч и был заменён на 22-й минуте. Из 14 бросков он смог отразить только девять.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд». «Баффало Сэйбрз» встретится дома с «Вегас Голден Найтс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Овечкин после дубля в ворота «Монреаля» признан третьей звездой матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android