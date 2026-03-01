Скидки
1 марта главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА

Овечкин оформил дубль в НХЛ, Матвей Сафонов отыграл «на ноль» за «ПСЖ». Главное к утру
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в ворота «Монреаль Канадиенс», голкипер «Пари-Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за клуб с «Гавром» и помог команде победить, «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в центральном матче тура Бундеслиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем» со счётом 2:6.
  2. «ПСЖ» победил «Гавр» в матче 24-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль».
  3. «Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией», Киммих забил решающий гол на 87-й минуте.
  4. «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл дома «Лос-Анджелес Лейкерс», у Дончича 26 очков.
  5. Криштиану Роналду получил травму во время матча за «Аль-Наср».
  6. В ФИФА высказались о ЧМ-2026 на фоне ситуации в Иране.
  7. «Монако» победил «Анже» в матче 24-го тура Лиги 1, у Головина голевая передача.
  8. «Атлетико» вырвал победу у «Овьедо», забив на 90+4-й минуте.
  9. «Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура Серии А.
  10. «Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» в НХЛ, у Панарина результативная передача.
Главные новости дня

