Овечкин оформил дубль в НХЛ, Матвей Сафонов отыграл «на ноль» за «ПСЖ». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в ворота «Монреаль Канадиенс», голкипер «Пари-Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за клуб с «Гавром» и помог команде победить, «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в центральном матче тура Бундеслиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня