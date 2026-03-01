Главный тренер «Рейнджерс» — о Шестёркине: когда он в воротах, это придаёт уверенности

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высоко оценил игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина после победы над «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь отразил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой встречи.

«[Наличие Шестёркина на воротах] вселяет уверенность, не буду скрывать. Я считаю его лучшим вратарём в этой игре. Его уровень самоотдачи, его характер – это элитный хоккеист. Когда он в воротах, это придаёт уверенности», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний Шестёркин провёл 36 матчей, в которых одержал 18 побед при надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков.