Расписание матчей МХЛ на 1 марта 2026 года

Сегодня, 1 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 1 марта 2026 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» – «Кузнецкие Медведи»;

11:00. «Мамонты Югры» – «Тюменский Легион»;

13:00. «СКА-1946» – «Красная Армия»;

13:00. «Чайка» – «Снежные Барсы»;

13:00. МХК «Динамо» СПб – МХК «Спартак».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 92 очками после 53 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.