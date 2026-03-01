Результаты матчей НХЛ на 1 марта 2026 года

В ночь на 1 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 марта 2026 года:

«Сан-Хосе Шаркс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4;

«Сент-Луис Блюз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:3;

«Колорадо Эвеланш» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 6:2;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Оттава Сенаторз» — 2:5;

«Каролина Харрикейнз» – «Детройт Ред Уингз» — 5:2;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Баффало Сэйбрз» — 2:6;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Калгари Флэймз» — 2:0;

«Даллас Старз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 ОТ;

«Сиэтл Кракен» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:1.