Расписание матчей ВХЛ на 1 марта 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 1 марта 2026 года
Сегодня, 1 марта, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 марта 2026 года (время — московское):

13:00. «Звезда» – «Барс»;
15:00. «Зауралье» – «Динамо» СПб;
15:00. «Молот» – «Ижсталь»;
15:00. «Рубин» – СКА-ВМФ;
17:00. «Торпедо-Горький» – «Нефтяник»;
17:00. «Химик» – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 96 очков в 57 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

