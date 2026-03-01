Скидки
Защитник СКА Зеленов высказался о девяти пропущенных шайбах за два матча

Защитник СКА Зеленов высказался о девяти пропущенных шайбах за два матча
Защитник СКА Егор Зеленов после поражение от «Локомотива» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о пропущенных шайбах. В предыдущем матче санкт-петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:4.

28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Фрейз, Кирьянов) – 04:07 (5x5)     1:1 Короткий (Менелл, Голдобин) – 07:46 (5x4)     1:2 Иванов (А. Радулов, Мисюль) – 08:32 (5x5)     1:3 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 31:10 (5x4)     1:4 Иванов (А. Радулов) – 45:09 (5x5)     2:4 Дишковский (Хайруллин) – 45:59 (5x5)     2:5 Каюмов (Иванов) – 59:59 (en)    

– В чём причины поражения от «Локомотива»?
– Мы пропустили пять шайб, а забили только две.

– После того, как команда оформила выход в плей-офф, какие-то изменения в игре произошли? Может что-то новое перед стартом плей-офф пробуете?
– Нет, независимо от того, вышли мы сейчас или нет, мы играем в свой хоккей, стараемся привести нашу игру к идеалу. Может быть, где-то не всё получается. Но ничего страшного. Надеемся, что всё будет хорошо уже в плей-офф.

– Посев в плей-офф имеет важность? Есть сейчас цель постараться добиться лучшей позиции?
– У нас есть ещё достаточно матчей впереди, мы хотим побеждать, чтобы забраться как можно выше, насколько это возможно. Мы будем стараться это делать.

– У СКА девять пропущенных шайб в последних двух матчах. До этого пропускали гораздо меньше. Что случилось с обороной?
– Хоккей – довольно непредсказуемая игра. Пропустили, да, бывает. Не зацикливаемся на этом, на пропущенных шайбах. Стараемся делать выводы, чтобы их было меньше в следующей игре, — приводит слова Зеленова «Спорт день за днём».

