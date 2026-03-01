Скидки
Трактор — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

«Трактор» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 1 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах сильнее были казанцы (5:3, 3:2), в третьем матче победу одержала челябинская команда (4:0).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 59 игр, в которых набрал 63 очка, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 очками после 60 матчей находится на третьей строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
