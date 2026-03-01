Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард оформил дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Теперь на счету 40-летнего Овечкина 50 (24+26) очков в 62 встречах в текущем сезоне при полезности «-1». Россиянин стал лидером «Вашингтона» по очкам и голам в сезоне, в обоих случаях обогнав нападающего Тома Уилсона, у которого 49 (23+26) очков в 52 матчах.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 встреч.