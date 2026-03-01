Скидки
Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард оформил дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

Теперь на счету 40-летнего Овечкина 50 (24+26) очков в 62 встречах в текущем сезоне при полезности «-1». Россиянин стал лидером «Вашингтона» по очкам и голам в сезоне, в обоих случаях обогнав нападающего Тома Уилсона, у которого 49 (23+26) очков в 52 матчах.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 встреч.

