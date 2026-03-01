Тренер «Тампы» Купер — после 2:6 от «Баффало»: удивлён, что нам не забросили 10 шайб

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:6). В начале второго периода при счёте 0:5 «Лайтнинг» заменили российского вратаря Андрея Василевского.

«Такая игра очень разочаровывает. Не было ни сопротивления, ни целеустремлённости, ни напора, ни внимания к деталям. Мы просто взяли и позволили весьма сильной команде получить слишком много свободного пространства. Я удивлён, что сегодня нам не забросили 10 шайб. Очень разочарован самоотдачей команды», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками после 58 встреч.