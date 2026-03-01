Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Тампы» Купер — после 2:6 от «Баффало»: удивлён, что нам не забросили 10 шайб

Тренер «Тампы» Купер — после 2:6 от «Баффало»: удивлён, что нам не забросили 10 шайб
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:6). В начале второго периода при счёте 0:5 «Лайтнинг» заменили российского вратаря Андрея Василевского.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Пауэр) – 05:25     0:2 Норрис (Доун, Метса) – 06:15     0:3 Норрис (Байрэм, Бенсон) – 08:18     0:4 Томпсон (Кребс, Далин) – 15:06     0:5 Метса – 21:54     1:5 Джеймс (Бьёркстранд, Хедман) – 36:03     1:6 Так (Далин, Куинн) – 43:43 (pp)     2:6 Хедман (Рэддиш) – 45:27    

«Такая игра очень разочаровывает. Не было ни сопротивления, ни целеустремлённости, ни напора, ни внимания к деталям. Мы просто взяли и позволили весьма сильной команде получить слишком много свободного пространства. Я удивлён, что сегодня нам не забросили 10 шайб. Очень разочарован самоотдачей команды», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками после 58 встреч.

Материалы по теме
Видео
«Тампа-Бэй» крупно проиграла дома «Баффало» в НХЛ, Кучеров очков не набрал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android