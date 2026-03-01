Тренер «Тампы» Купер — после 2:6 от «Баффало»: удивлён, что нам не забросили 10 шайб
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:6). В начале второго периода при счёте 0:5 «Лайтнинг» заменили российского вратаря Андрея Василевского.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Пауэр) – 05:25 0:2 Норрис (Доун, Метса) – 06:15 0:3 Норрис (Байрэм, Бенсон) – 08:18 0:4 Томпсон (Кребс, Далин) – 15:06 0:5 Метса – 21:54 1:5 Джеймс (Бьёркстранд, Хедман) – 36:03 1:6 Так (Далин, Куинн) – 43:43 (pp) 2:6 Хедман (Рэддиш) – 45:27
«Такая игра очень разочаровывает. Не было ни сопротивления, ни целеустремлённости, ни напора, ни внимания к деталям. Мы просто взяли и позволили весьма сильной команде получить слишком много свободного пространства. Я удивлён, что сегодня нам не забросили 10 шайб. Очень разочарован самоотдачей команды», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками после 58 встреч.
