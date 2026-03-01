«Динамо» М — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 1 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече сильнее были бело-голубые (2:1 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 59 игр, в которых набрало 70 очков, и расположилось на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 95 очками после 59 матчей находится на первой строчке Восточной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.