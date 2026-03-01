Скидки
Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о поражении от «Монреаля»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:6) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

«Некоторые моменты в нашей игре мне сегодня не понравились. Я думаю, что в атаке мы создали достаточно моментов. Но было слишком много катастрофических ошибок, которые помешали держать ситуацию под контролем», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 встреч. В следующем матче «Вашингтон» примет «Юту Маммот» в ночь на 4 марта. Начало игры запланировано на 3:00 мск.

