Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о поражении от «Монреаля»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:6) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30 1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16 2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19 3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22 4:1 Дак (Судзуки) – 36:34 4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12 5:2 Судзуки – 56:44 6:2 Эванс – 58:35 (sh)
«Некоторые моменты в нашей игре мне сегодня не понравились. Я думаю, что в атаке мы создали достаточно моментов. Но было слишком много катастрофических ошибок, которые помешали держать ситуацию под контролем», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 встреч. В следующем матче «Вашингтон» примет «Юту Маммот» в ночь на 4 марта. Начало игры запланировано на 3:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
10:34
-
10:12
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
08:16
-
07:20
-
07:14
-
06:24
-
06:17
-
06:03
-
05:54
-
05:51
-
05:48
-
05:39
-
05:09
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:39
-
04:20
-
04:13
-
04:08
-
03:58
-
03:53
-
03:38
-
03:27
-
02:59
-
02:41