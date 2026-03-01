Капитан «Торонто» Мэттьюс — о 2:5 от «Оттавы»: мы играли просто плохо. Это постыдно
Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о поражении от «Оттавы Сенаторз» (2:5) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Мэттьюс, Маккейб) – 02:52 1:1 Шабо (Ткачук, Козенс) – 10:59 1:2 Козенс (Шабо, Зеттерлунд) – 23:03 1:3 Батерсон – 33:05 2:3 Нюландер (Лотон, Маччелли) – 33:56 2:4 Батерсон – 35:15 2:5 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 36:06 (pp)
«Думаю, мы неплохо начали, но затем наша игра испортилась. Полная разобщённость во всех трёх зонах. Мы играли просто плохо. Это постыдно. Так или иначе, у нас должна быть гордость. Вне зависимости от того, в какой ситуации мы находимся. Этого нам сегодня не хватало», – приводит слова Мэттьюса Daily Faceoff.
Это поражение стало для «Торонто» третьим подряд, команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками в 60 играх.
