Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Торонто» Мэттьюс — о 2:5 от «Оттавы»: мы играли просто плохо. Это постыдно

Капитан «Торонто» Мэттьюс — о 2:5 от «Оттавы»: мы играли просто плохо. Это постыдно
Комментарии

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о поражении от «Оттавы Сенаторз» (2:5) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Мэттьюс, Маккейб) – 02:52     1:1 Шабо (Ткачук, Козенс) – 10:59     1:2 Козенс (Шабо, Зеттерлунд) – 23:03     1:3 Батерсон – 33:05     2:3 Нюландер (Лотон, Маччелли) – 33:56     2:4 Батерсон – 35:15     2:5 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 36:06 (pp)    

«Думаю, мы неплохо начали, но затем наша игра испортилась. Полная разобщённость во всех трёх зонах. Мы играли просто плохо. Это постыдно. Так или иначе, у нас должна быть гордость. Вне зависимости от того, в какой ситуации мы находимся. Этого нам сегодня не хватало», – приводит слова Мэттьюса Daily Faceoff.

Это поражение стало для «Торонто» третьим подряд, команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками в 60 играх.

Материалы по теме
«Он не получает должного признания за то, что сделал». М. Ткачук о Мэттьюсе в сборной США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android