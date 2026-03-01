Капитан «Торонто» Мэттьюс — о 2:5 от «Оттавы»: мы играли просто плохо. Это постыдно

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о поражении от «Оттавы Сенаторз» (2:5) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, мы неплохо начали, но затем наша игра испортилась. Полная разобщённость во всех трёх зонах. Мы играли просто плохо. Это постыдно. Так или иначе, у нас должна быть гордость. Вне зависимости от того, в какой ситуации мы находимся. Этого нам сегодня не хватало», – приводит слова Мэттьюса Daily Faceoff.

Это поражение стало для «Торонто» третьим подряд, команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками в 60 играх.