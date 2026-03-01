Скидки
Гернат — о выступлении Словакии на ОИ-2026: горжусь тем, как представили страну

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат прокомментировал выступление сборной Словакии на Олимпиаде-2026 в Италии. Команда заняла четвёртое место, в её составе выступали три игрока из КХЛ – Гернат, а также форварды Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).

– Довольны выступлением сборной Словакии?
– Эта Олимпиада была особенной, так как мы смогли сыграть против лучших игроков НХЛ. Мы наслаждались каждым моментом и безумно счастливы тому, что смогли пройти весь этот путь до конца. Очень грустно, что мы не смогли привезти в Словакию медали, но если оглянуться назад, то мы достигли отличных результатов. Я горжусь сборной Словакии и тем, как мы представили нашу страну на Олимпиаде. Думаю, что болельщики тоже остались довольны.

– Вы стали лучшим защитником-бомбардиром сборной Словакии. Что это для вас значит?
– Конечно, это очень приятно, но я старался не зацикливаться на личных результатах. На таких крупных турнирах неважно, кто забил или кто отдал пас, главное – привезти домой победу. Если бы не мои напарники по команде, я бы не смог набрать столько очков. У нас собрался отличный коллектив, и я был невероятно счастлив стать его частью.

– В Италии оставались на связи с игроками «Локомотива»?
– Да, ребята отправляли мне сообщения со словами поддержки и смотрели матчи сборной Словакии. Олимпиада – это событие мирового уровня, так что все старались следить за происходящим.

– Как ребята вас встретили?
– Они были очень рады, что я вернулся! Мне тоже хотелось как можно скорее увидеться с ребятами, так что наша встреча была очень яркой. В качестве сувениров я привёз им кепки с Олимпиады. Теперь мы снова в деле в полном составе, так что продолжаем готовиться к плей-офф, – приводит слова Герната Metaratings.

