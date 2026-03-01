Глава Манитобы высказался о реакции сборной США на шутку Трампа в адрес женской команды

Премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью высказался о реакции игроков сборной США на шутку американского президента Дональда Трампа в адрес женской национальной команды США.

«Самый важный аспект, на который я бы хотел обратить внимание: я – хоккейный папа. Мои дети занимаются хоккеем не из-за того, что я мечтаю об их будущих успехах в НХЛ. Я просто хочу, чтобы они усвоили жизненные уроки.

В этом отношении мужская сборная США подвела хоккей. Это не то поведение, которое мы хотим видеть у юных хоккеистов или хоккеисток, когда они вырастут. Игрокам стоило сказать: «Знаете что, господин президент? Это неправильно. Извините, мы ценим ваш звонок, но мы любим женский хоккей и спортсменок», – приводит слова Кинью Sportskeeda.

Во время празднования победы на Олимпиаде-2026 в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на своё выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолёт. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждёт импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.