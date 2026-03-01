Скидки
КХЛ определила лучших игроков февраля

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки матчей определила лучших игроков февраля.

Лучшим вратарём пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший шесть побед в восьми матчах с коэффициентом надёжности 1,49 и 94% отражённых бросков. Также на его счету три игры «на ноль».

Лучшим защитником четвёртый раз в карьере стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 12 (4+8) очков в 11 играх месяца с показателем полезности «+6». На его счету также девять силовых приёмов, 14 блокированных бросков, три отбора шайбы и три перехвата.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Сэм Энас из минского «Динамо», заработавший 20 (6+14) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+5». Также на его счету четыре силовых приёма, пять блокированных бросков, четыре отбора шайбы и три перехвата.

Лучшим новичком стал нападающий СКА Матвей Поляков, который набрал 6 (2+4) очков в 11 встречах месяца. На его счету также шесть силовых приёмов, три блокированных броска, два отбора шайбы и два перехвата.

Всего в феврале было сыграно 98 матчей, в которых приняли участие 615 хоккеистов (52 вратаря, 197 защитников, 366 нападающих). Средняя результативность 5,44 шайбы за игру.

