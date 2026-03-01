«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из трёх поражений

Сегодня, 1 марта, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
На девятой минуте нападающий «Адмирала» Аркадий Шестаков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Алексей Василевский вывел уфимский клуб вперёд.
На 49-й минуте нападающий дальневосточной команды Оскар Булавчук восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Либор Шулак вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.
Таким образом, дальневосточники прервали серию из трёх поражений.
- 1 марта 2026
-
12:14
-
11:52
-
11:40
-
11:00
-
10:56
-
10:34
-
10:12
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
08:16
-
07:20
-
07:14
-
06:24
-
06:17
-
06:03
-
05:54
-
05:51
-
05:48
-
05:39
-
05:09
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:39
-
04:20
-
04:13
-
04:08
-
03:58