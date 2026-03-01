«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из трёх поражений

Сегодня, 1 марта, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий «Адмирала» Аркадий Шестаков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Алексей Василевский вывел уфимский клуб вперёд.

На 49-й минуте нападающий дальневосточной команды Оскар Булавчук восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Либор Шулак вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, дальневосточники прервали серию из трёх поражений.