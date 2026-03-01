Скидки
Адмирал – Салават Юлаев, результат матча 1 марта 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из трёх поражений
Комментарии

Сегодня, 1 марта, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шестаков – 08:55 (5x5)     1:1 Ефремов (Панин) – 37:54 (5x5)     1:2 Василевский (Ремпал, Броссо) – 38:23 (5x5)     2:2 Булавчук (Шепелев, Завгородний) – 48:21 (5x4)     3:2 Шулак (Ручкин, Чезганов) – 53:31 (5x5)     4:2 Завгородний (Основин) – 59:37 (en)    

На девятой минуте нападающий «Адмирала» Аркадий Шестаков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Алексей Василевский вывел уфимский клуб вперёд.

На 49-й минуте нападающий дальневосточной команды Оскар Булавчук восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Либор Шулак вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, дальневосточники прервали серию из трёх поражений.

Комментарии
