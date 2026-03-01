«Нефтехимик» потерпел третье поражение от «Амура» в сезоне

Сегодня, 1 марта, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 14-й минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забил первый гол. На 22-й минуте форвард «Амура» Григорий Кузьмин сравнял счёт. На 29-й минуте нападающий Алекс Бродхёрст вывел хабаровчан вперёд. На 54-й минуте форвард Григорий Кузьмин забросил третью шайбу в ворота нижнекамского клуба. На 58-й минуте нападающий Матвей Заседа сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим в серии с «Амуром». Ранее нижнекамцы проиграли со счётом 1:2 и 1:4.

