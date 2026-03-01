Скидки
Амур – Нефтехимик, результат матча 1 марта 2026 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» потерпел третье поражение от «Амура» в сезоне
Сегодня, 1 марта, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Артамонов, Жафяров) – 13:24 (5x5)     1:1 Кузьмин (Лихачёв, Мищенко) – 21:09 (5x4)     2:1 Бродхёрст (Филатьев, Акмальдинов) – 28:51 (5x5)     3:1 Кузьмин (Филатьев, Шварёв) – 53:35 (5x5)     3:2 Заседа (Хоружев) – 57:07 (6x5)    

На 14-й минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забил первый гол. На 22-й минуте форвард «Амура» Григорий Кузьмин сравнял счёт. На 29-й минуте нападающий Алекс Бродхёрст вывел хабаровчан вперёд. На 54-й минуте форвард Григорий Кузьмин забросил третью шайбу в ворота нижнекамского клуба. На 58-й минуте нападающий Матвей Заседа сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим в серии с «Амуром». Ранее нижнекамцы проиграли со счётом 1:2 и 1:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Филипп Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности «сухой» серии
