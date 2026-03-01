«Ак Барс» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
Казанский «Ак Барс» гарантировал себе старт плей-офф Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду после поражения «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:4. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шестаков – 08:55 (5x5) 1:1 Ефремов (Панин) – 37:54 (5x5) 1:2 Василевский (Ремпал, Броссо) – 38:23 (5x5) 2:2 Булавчук (Шепелев, Завгородний) – 48:21 (5x4) 3:2 Шулак (Ручкин, Чезганов) – 53:31 (5x5) 4:2 Завгородний (Основин) – 59:37 (en)
На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 82 очка после 60 встреч. Всего от Востока место в плей-офф себе гарантировали пока только четыре команды: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».
Следующий матч казанский клуб проведёт сегодня, 1 марта, с «Трактором» в Челябинске. Игра начнётся в 14:00 мск.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
