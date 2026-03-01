«Ак Барс» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

Казанский «Ак Барс» гарантировал себе старт плей-офф Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду после поражения «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:4. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 82 очка после 60 встреч. Всего от Востока место в плей-офф себе гарантировали пока только четыре команды: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».

Следующий матч казанский клуб проведёт сегодня, 1 марта, с «Трактором» в Челябинске. Игра начнётся в 14:00 мск.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.