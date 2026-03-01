Скидки
Бикмуллин, Уэлле, Скоренов и Семёнов оштрафованы за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей: «Сочи» — «Динамо» Минск, «Северсталь» — «Торпедо» и «Автомобилист» — «Ак Барс». По итогам этих эпизодов четыре хоккеиста были оштрафованы за симуляцию.

Ими стали нападающий «Сочи» Рафаэль Бикмуллин, защитник «Динамо» Ксавье Уэлле, форвард «Северстали» Александр Скоренов и нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов.

Бикмуллин в нынешнем сезоне провёл 39 встреч, в которых набрал 12 (5+7) очков. На счету Уэлле 39 матчей и 21 (5+16) очко. Скоренов принял участие в 62 играх, в которых забросил 18 шайб и сделал 22 результативные передачи. Семёнов сыграл 60 матчей, заработав 46 (14+32) очков.

