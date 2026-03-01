Скидки
«Мы боролись до конца». Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Монреаля»

«Мы боролись до конца». Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Монреаля»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

«Думаю, мы хорошо начали [второй период], потом они забили, и это нас подвело. Думаю, мы боролись до конца», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 62 игры, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами при полезности «-1».

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 встреч.

