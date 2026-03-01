«Мы боролись до конца». Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Монреаля»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, мы хорошо начали [второй период], потом они забили, и это нас подвело. Думаю, мы боролись до конца», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 62 игры, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами при полезности «-1».

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 62 встреч.