Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Адмирала» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шестаков – 08:55 (5x5)     1:1 Ефремов (Панин) – 37:54 (5x5)     1:2 Василевский (Ремпал, Броссо) – 38:23 (5x5)     2:2 Булавчук (Шепелев, Завгородний) – 48:21 (5x4)     3:2 Шулак (Ручкин, Чезганов) – 53:31 (5x5)     4:2 Завгородний (Основин) – 59:37 (en)    

– Неплохо провели два периода, в третьем с удалениями и потерями позволили сопернику вернуться в игру, чем он и воспользовался. Завтра у нас день на подготовку, делаем выводы, работаем над ошибками и готовимся ко второму матчу.

– Ваша команда долго не могла распечатать ворота «Адмирала», но во втором периоде удалось за 30 секунд забить два. Почему не удалось забросить раньше?
– Вратарь соперника здорово играл, сделал несколько хороших сейвов. Два быстрых гола – ребята были нацелены на броски, из-за этого и забили.

– Как оцените игру Данила Алалыкина?
– Да вся команда одинаково играла. Два периода неплохо, а в третьем начали совершать ошибки.

– Два периода без фолов, но в третьем два удаления. Был акцент на дисциплину?
– Был акцент сыграть правильно в третьем периоде, потому что во втором уже были несколько опасных атак на наши ворота. В третьем просили сыграть более надёжно, но удаления, которые мы получали, были не совсем нужные в тот момент, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

