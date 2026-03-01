Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Адмирала» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Неплохо провели два периода, в третьем с удалениями и потерями позволили сопернику вернуться в игру, чем он и воспользовался. Завтра у нас день на подготовку, делаем выводы, работаем над ошибками и готовимся ко второму матчу.

– Ваша команда долго не могла распечатать ворота «Адмирала», но во втором периоде удалось за 30 секунд забить два. Почему не удалось забросить раньше?

– Вратарь соперника здорово играл, сделал несколько хороших сейвов. Два быстрых гола – ребята были нацелены на броски, из-за этого и забили.

– Как оцените игру Данила Алалыкина?

– Да вся команда одинаково играла. Два периода неплохо, а в третьем начали совершать ошибки.

– Два периода без фолов, но в третьем два удаления. Был акцент на дисциплину?

– Был акцент сыграть правильно в третьем периоде, потому что во втором уже были несколько опасных атак на наши ворота. В третьем просили сыграть более надёжно, но удаления, которые мы получали, были не совсем нужные в тот момент, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».