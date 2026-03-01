Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: в третьем периоде мы остались в раздевалке

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:4).

– Не самый лучший матч, много контратак в нашу сторону. Во втором периоде соперник мог забивать два-три гола, но хорошо, что Семён Вязовой нас подтащил. В третьем периоде, похоже, мы остались в раздевалке, только одна команда играла. Пошли ненужные удаления, дали «Адмиралу» глоток свежего воздуха, они этим и воспользовались.

– Вы отличились, забили пушечным броском. Как видели момент?

– Шелдон Ремпал хорошо оставил, я бросил, удачно попал.

– Что стоит изменить перед следующей игрой с «Адмиралом»?

– Нужно не расслаблять булки, играть с первой до последней минуты, потому что сопернику терять нечего. Такая солидная команда, как мы, играть так в третьем периоде не имеет права, — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».