Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: в третьем периоде мы остались в раздевалке

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: в третьем периоде мы остались в раздевалке
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шестаков – 08:55 (5x5)     1:1 Ефремов (Панин) – 37:54 (5x5)     1:2 Василевский (Ремпал, Броссо) – 38:23 (5x5)     2:2 Булавчук (Шепелев, Завгородний) – 48:21 (5x4)     3:2 Шулак (Ручкин, Чезганов) – 53:31 (5x5)     4:2 Завгородний (Основин) – 59:37 (en)    

– Не самый лучший матч, много контратак в нашу сторону. Во втором периоде соперник мог забивать два-три гола, но хорошо, что Семён Вязовой нас подтащил. В третьем периоде, похоже, мы остались в раздевалке, только одна команда играла. Пошли ненужные удаления, дали «Адмиралу» глоток свежего воздуха, они этим и воспользовались.

– Вы отличились, забили пушечным броском. Как видели момент?
– Шелдон Ремпал хорошо оставил, я бросил, удачно попал.

– Что стоит изменить перед следующей игрой с «Адмиралом»?
– Нужно не расслаблять булки, играть с первой до последней минуты, потому что сопернику терять нечего. Такая солидная команда, как мы, играть так в третьем периоде не имеет права, — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из трёх поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android