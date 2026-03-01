«Дали кислород сопернику». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Амура»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) и отметил, что его команду подвела дисциплина.

— Сегодня дали много возможностей сопернику играть в большинстве, дисциплина подвела, особенно в первом периоде. И на протяжении остального матча были удаления, которых можно было избежать и которых не надо допускать. Это где-то неаккуратность, несдержанность — в общем, дали кислород сопернику. Поэтому здесь тяжеловато было. Ну и потом ошибки допустили в обороне. Вратари сегодня играли здорово, потому что моменты были и у одних ворот, и у других — в достаточном количестве. Ну а хозяева сегодня реализовали на одну шайбу больше.

— В конце матча один из ваших игроков получил серьёзное повреждение, понятно ли, что у него?

— Там травма верхней части тела. Сейчас, конечно, посмотрим — съездим в медицинское учреждение, но боюсь, что он, возможно, послезавтра не сможет сыграть, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».