Нападающий «Нефтехимика» Митякин прокомментировал поражение от «Амура»
Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о поражении от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Артамонов, Жафяров) – 13:24 (5x5)     1:1 Кузьмин (Лихачёв, Мищенко) – 21:09 (5x4)     2:1 Бродхёрст (Филатьев, Акмальдинов) – 28:51 (5x5)     3:1 Кузьмин (Филатьев, Шварёв) – 53:35 (5x5)     3:2 Заседа (Хоружев) – 57:07 (6x5)    

— Обидное поражение. Для победы нам сегодня не хватило двух шайб. Провели хороший первый период. Нам удалось открыть счёт. Отдаю должное партнёрам, которые хорошо поборолись, отдали хорошую передачу. Мне только оставалось забить. Хороший голевой бросок получился.

Во втором периоде допустили ошибки, за которые нас наказали и забили два гола. Ничего такого в этом не было. Мы, бывало, и три шайбы отыгрывали. Но на этот раз не получилось. Нам надо и дальше работать над реализацией создаваемых голевых моментов.

Понятное дело, что никто не хочет проигрывать. Сейчас финишная прямая регулярного чемпионата, все игры — кость в кость. Отсюда и много стычек, провокаций, силовых приёмов. Жёсткая и плотная игра. Впереди ещё одна игра с «Амуром». Надо выходить и выигрывать её.

— Много удалений было, в чём причина?
— Одно удаление — высоко поднятая клюшка, случайно так получилось. Остальные удаления надо убирать, потому что достаточно много сегодня играли в меньшинстве. Надо проанализировать, сделать выводы, готовиться к следующему матчу и играть на победу.

— В очередной раз всё было совсем близко и проигрываем в одну шайбу. Как это исправлять?
— Надо забить на одну шайбу больше, чем соперник, также добавить в реализации. Плюс надо в большинстве играть более результативно, потому что большинство есть, но его надо реализовывать, — приводит слова Митякина пресс-служба «Нефтехимика».

