Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победу над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шестаков – 08:55 (5x5)     1:1 Ефремов (Панин) – 37:54 (5x5)     1:2 Василевский (Ремпал, Броссо) – 38:23 (5x5)     2:2 Булавчук (Шепелев, Завгородний) – 48:21 (5x4)     3:2 Шулак (Ручкин, Чезганов) – 53:31 (5x5)     4:2 Завгородний (Основин) – 59:37 (en)    

– Сегодня у нас долгожданная домашняя победа, что, конечно, радует. Лучше поздно, чем никогда. Сегодня игроки сохранили концентрацию на весь матч, что у нас редко бывает, а может быть, ещё и не было ни разу. То есть отрезками мы в играх играем очень хорошо и содержательно, но на всю игру от начала до конца у нас этого не хватало, а сегодня [хватило]. Это, наверное, и предопределило результат.

– Вы говорили о том, что игра на отрезки делилась. Но был один отрезок, когда вы пропустили в концовке второго периода сразу две шайбы почти за минуту. Какие вы слова нашли в перерыве для команды, чтобы она вышла и настолько хорошо отыграла третий период?
– Да нет, ничего нового я не говорил. То, что всегда и говорю. Но там голы – конкретная недоработка конкретных людей. На что мы указали… Как всегда, указываем на недоработки или на ошибки, чтобы ребята их не повторяли в дальнейшем. И то, что две подряд пропустили, это очень плохо, конечно, вот. Но я бы не сказал, что это была командная потеря концентрации. Это были, наверное, индивидуальные недоработки, просто они так вот совпали одна за другой. Но в целом я им сказал, что играем хорошо. И если будем так же продолжать в третьем периоде, то у нас есть шансы, просто надо концентрацию держать, чтобы больше не пропускать. В принципе, получилось.

– Вы, наверное, слышали, что Либор Шулак рекорд побил по числу матчей за «Адмирал». Что скажете об этом достижении?
– Молодец. Я рад за него.

– «Салават» во втором периоде нанёс 20 бросков по воротам, это очень много. Почему так вышло, на ваш взгляд?
– Там меньшинства много было, втроём оборонялись, поэтому это объективно по игре. Я считаю, мы второй период играли неплохо и не хуже, просто количество бросков обусловливается игрой в меньшинстве, — приводит слова Браташа пресс-служба «Адмирала».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из трёх поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android