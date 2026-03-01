Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

– Сегодня у нас долгожданная домашняя победа, что, конечно, радует. Лучше поздно, чем никогда. Сегодня игроки сохранили концентрацию на весь матч, что у нас редко бывает, а может быть, ещё и не было ни разу. То есть отрезками мы в играх играем очень хорошо и содержательно, но на всю игру от начала до конца у нас этого не хватало, а сегодня [хватило]. Это, наверное, и предопределило результат.

– Вы говорили о том, что игра на отрезки делилась. Но был один отрезок, когда вы пропустили в концовке второго периода сразу две шайбы почти за минуту. Какие вы слова нашли в перерыве для команды, чтобы она вышла и настолько хорошо отыграла третий период?

– Да нет, ничего нового я не говорил. То, что всегда и говорю. Но там голы – конкретная недоработка конкретных людей. На что мы указали… Как всегда, указываем на недоработки или на ошибки, чтобы ребята их не повторяли в дальнейшем. И то, что две подряд пропустили, это очень плохо, конечно, вот. Но я бы не сказал, что это была командная потеря концентрации. Это были, наверное, индивидуальные недоработки, просто они так вот совпали одна за другой. Но в целом я им сказал, что играем хорошо. И если будем так же продолжать в третьем периоде, то у нас есть шансы, просто надо концентрацию держать, чтобы больше не пропускать. В принципе, получилось.

– Вы, наверное, слышали, что Либор Шулак рекорд побил по числу матчей за «Адмирал». Что скажете об этом достижении?

– Молодец. Я рад за него.

– «Салават» во втором периоде нанёс 20 бросков по воротам, это очень много. Почему так вышло, на ваш взгляд?

– Там меньшинства много было, втроём оборонялись, поэтому это объективно по игре. Я считаю, мы второй период играли неплохо и не хуже, просто количество бросков обусловливается игрой в меньшинстве, — приводит слова Браташа пресс-служба «Адмирала».