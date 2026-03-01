Скидки
Хоккей

«Трактор» и «Ак Барс» произвели замену вратаря в первом периоде при счёте 0:0

«Трактор» и «Ак Барс» произвели замену вратаря в первом периоде при счёте 0:0


В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и казанским «Ак Барсом». В первом периоде встречи обе команды произвели замену вратаря при счёте 0:0. После первой двадцатиминутки счёт остался прежним.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
0 : 0
Ак Барс
Казань

На пятой минуте голкипер хозяев Сергей Мыльников был заменён на Дмитрия Николаева из-за проблем со здоровьем. Сергей ушёл в раздевалку. На 13-й минуте замена вратаря произошла у гостей. Вместо Тимура Билялова на лёд вышел Максим Арефьев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 59 игр, в которых набрал 63 очка, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 очками после 60 матчей находится на третьей строчке Востока.

