«Авангард» продлил контракт с защитником Чистяковым на сезон

Омский «Авангард» продлил контракт с защитником Семёном Чистяковым на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Семён Чистяков – важная фигура не только для клуба, но и для всего Омска. Одна из задач на ближайшее время – сохранить костяк команды на будущее. Мы рады, что смогли достичь договорённости о продлении соглашения по ходу сезона. Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что «Авангард» последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семён. Уверен, что он и дальше будет радовать болельщиков своей игрой», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина телеграм-канал клуба.

Всего 24-летний Чистяков провёл 377 игр за «ястребов» и набрал 137 (43+94) очков при показателе полезности «+85». В нынешнем сезоне на счету защитника 21 (6+15) очко в 54 матчах.