Андриевский прокомментировал победу «Амура» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы ожидали, что игра будет тяжёлой. Не первый раз уже отмечаю, что после пауз без матчей нам очень тяжело входить в игру. Мы сегодня не очень хорошо вошли в игру, стоит это отметить. Во втором здорово игру переломили, забили два гола. В третьем постарались сыграть по счёту, хорошо, что удалось забросить третью шайбу. Получили ненужный второй гол и удаление, нервная концовка, но отмечу ребят, выстояли. Максима похвалю за игру, он здорово нас где нужно подтащил. У соперника было немало моментов сегодня, чтобы забивать больше. Готовимся к следующему матчу во вторник», — приводит слова Андриевского пресс-служба «Амура».