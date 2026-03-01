Скидки
Андриевский прокомментировал победу «Амура» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Артамонов, Жафяров) – 13:24 (5x5)     1:1 Кузьмин (Лихачёв, Мищенко) – 21:09 (5x4)     2:1 Бродхёрст (Филатьев, Акмальдинов) – 28:51 (5x5)     3:1 Кузьмин (Филатьев, Шварёв) – 53:35 (5x5)     3:2 Заседа (Хоружев) – 57:07 (6x5)    

«Мы ожидали, что игра будет тяжёлой. Не первый раз уже отмечаю, что после пауз без матчей нам очень тяжело входить в игру. Мы сегодня не очень хорошо вошли в игру, стоит это отметить. Во втором здорово игру переломили, забили два гола. В третьем постарались сыграть по счёту, хорошо, что удалось забросить третью шайбу. Получили ненужный второй гол и удаление, нервная концовка, но отмечу ребят, выстояли. Максима похвалю за игру, он здорово нас где нужно подтащил. У соперника было немало моментов сегодня, чтобы забивать больше. Готовимся к следующему матчу во вторник», — приводит слова Андриевского пресс-служба «Амура».

