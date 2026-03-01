Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Адмирала» Завгородний высказался о победе над «Салаватом Юлаевом»

Форвард «Адмирала» Завгородний высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шестаков – 08:55 (5x5)     1:1 Ефремов (Панин) – 37:54 (5x5)     1:2 Василевский (Ремпал, Броссо) – 38:23 (5x5)     2:2 Булавчук (Шепелев, Завгородний) – 48:21 (5x4)     3:2 Шулак (Ручкин, Чезганов) – 53:31 (5x5)     4:2 Завгородний (Основин) – 59:37 (en)    

— Давай по горячим следам подведём итоги матча. Вы поставили точку в этой сложной игре. Как удалось вернуться и сделать счёт победным?
— Думаю, ребята просто играли друг за друга. Сегодня были эмоции, сегодня была живая лавка — и только за счёт этого мы победили.

— При не самом лучшем начале вы смогли одержать первую победу в домашней серии, да и в целом после смены главного тренера. Насколько это важно для команды — получить уверенность именно на своём льду?
— Думаю, это очень важно. Нам очень хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого были очень плохие серии. И нам хочется радовать их больше. Всё-таки сезон складывается не совсем в нашу сторону. Поэтому нам нужно делать это хотя бы не то что для нас самих, а для людей, которые приходят и поддерживают нас.

— Послезавтра ещё одна игра с уфимцами. Как считаешь, насколько сложнее будет после такой победы?
— Конечно, будет сложно. Они будут злые и заряженные на 100%, но мы, думаю, должны быть к этому готовы.

— Ранее, в самом начале сезона, вы играли с «Салаватом» на выезде и крупно проиграли. Что изменилось в подходе с тех пор?
— Это было в самом начале сезона. Тут очень много всего изменилось, были большие перестановки в клубе. Думаю, сейчас у нас должно быть преимущество за счёт своего льда и за счёт этого нам нужно брать инициативу, — приводит слова Завгороднего «Сетевое издание СП».

Видео
Комментарии
