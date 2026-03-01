Форвард «Адмирала» Завгородний высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

— Давай по горячим следам подведём итоги матча. Вы поставили точку в этой сложной игре. Как удалось вернуться и сделать счёт победным?

— Думаю, ребята просто играли друг за друга. Сегодня были эмоции, сегодня была живая лавка — и только за счёт этого мы победили.

— При не самом лучшем начале вы смогли одержать первую победу в домашней серии, да и в целом после смены главного тренера. Насколько это важно для команды — получить уверенность именно на своём льду?

— Думаю, это очень важно. Нам очень хотелось порадовать болельщиков, потому что до этого были очень плохие серии. И нам хочется радовать их больше. Всё-таки сезон складывается не совсем в нашу сторону. Поэтому нам нужно делать это хотя бы не то что для нас самих, а для людей, которые приходят и поддерживают нас.

— Послезавтра ещё одна игра с уфимцами. Как считаешь, насколько сложнее будет после такой победы?

— Конечно, будет сложно. Они будут злые и заряженные на 100%, но мы, думаю, должны быть к этому готовы.

— Ранее, в самом начале сезона, вы играли с «Салаватом» на выезде и крупно проиграли. Что изменилось в подходе с тех пор?

— Это было в самом начале сезона. Тут очень много всего изменилось, были большие перестановки в клубе. Думаю, сейчас у нас должно быть преимущество за счёт своего льда и за счёт этого нам нужно брать инициативу, — приводит слова Завгороднего «Сетевое издание СП».