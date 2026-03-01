Овечкин стал третьим игроком 40+ лет по голам, забитым на выезде в одном сезоне
Поделиться
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в гостевом матче с «Монреаль Канадиенс» (2:6). Как сообщает StatsCentre, он стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше по количеству забитых голов на выезде в одном сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30 1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16 2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19 3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22 4:1 Дак (Судзуки) – 36:34 4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12 5:2 Судзуки – 56:44 6:2 Эванс – 58:35 (sh)
Больше всего шайб в гостях за сезон забросил Горди Хоу в сезоне-1968/1969 (23 гола), вторым идёт Джонни Буцик (18 шайб в сезоне-1975/1976).
Овечкин обошёл по данному показателю Яромира Ягра, который забил 14 голов в сезоне-2013/2014. По 13 заброшенных шайб на счету Дэйва Андрейчука (2003/2004) и Теэму Селянне (2010/2011 и 2011/2012).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
15:48
-
15:44
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:14
-
12:58
-
12:38
-
12:21
-
12:14
-
11:52
-
11:40
-
11:00
-
10:56
-
10:34
-
10:12
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
08:16
-
07:20