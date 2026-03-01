Овечкин стал третьим игроком 40+ лет по голам, забитым на выезде в одном сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в гостевом матче с «Монреаль Канадиенс» (2:6). Как сообщает StatsCentre, он стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше по количеству забитых голов на выезде в одном сезоне.

Больше всего шайб в гостях за сезон забросил Горди Хоу в сезоне-1968/1969 (23 гола), вторым идёт Джонни Буцик (18 шайб в сезоне-1975/1976).

Овечкин обошёл по данному показателю Яромира Ягра, который забил 14 голов в сезоне-2013/2014. По 13 заброшенных шайб на счету Дэйва Андрейчука (2003/2004) и Теэму Селянне (2010/2011 и 2011/2012).