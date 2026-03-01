Скидки
Овечкин стал третьим игроком 40+ лет по голам, забитым на выезде в одном сезоне

Овечкин стал третьим игроком 40+ лет по голам, забитым на выезде в одном сезоне
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в гостевом матче с «Монреаль Канадиенс» (2:6). Как сообщает StatsCentre, он стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше по количеству забитых голов на выезде в одном сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19     3:1 Мэтисон (Болдюк, Ньюхук) – 32:22     4:1 Дак (Судзуки) – 36:34     4:2 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 52:12     5:2 Судзуки – 56:44     6:2 Эванс – 58:35 (sh)    

Больше всего шайб в гостях за сезон забросил Горди Хоу в сезоне-1968/1969 (23 гола), вторым идёт Джонни Буцик (18 шайб в сезоне-1975/1976).

Овечкин обошёл по данному показателю Яромира Ягра, который забил 14 голов в сезоне-2013/2014. По 13 заброшенных шайб на счету Дэйва Андрейчука (2003/2004) и Теэму Селянне (2010/2011 и 2011/2012).

