Защитник СКА Филлипс: у нас нет недостатка мотивации после выхода в плей-офф

Защитник СКА Маркус Филлипс ответил на вопрос, есть ли у команды желание избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Мы просто идём от игре к игре и неважно, с кем мы встретимся. В первом раунде Кубка Гагарина будет битва на льду. Мы будем стараться выиграть столько, сколько сможем, и у нас ещё восемь игр до финала регулярного чемпионата, чтобы подняться с восьмого места.

Если поднимемся, то избежим «Локомотива», но я стараюсь не смотреть в таблицу. Каждый матч и каждое очко важны. Не только для нас, но и для ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и команд выше. Все находятся близко: выиграешь два матча, можно подняться на несколько строчек. У нас нет недостатка мотивации после выхода в плей-офф», — приводит слова Филлипса Metaratings.