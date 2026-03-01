Скидки
Трактор — Ак Барс, результат матча 1 марта 2026, счёт 0:1, КХЛ 2025/2026

Гол Барабанова принёс «Ак Барсу» гостевую победу в матче с «Трактором»
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Семёнов, Пустозёров) – 48:56 (5x4)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. В первом периоде были заменены оба стартовых вратаря. На пятой минуте голкипер хозяев Сергей Мыльников был заменён на Дмитрия Николаева из-за проблем со здоровьем. Сергей ушёл в раздевалку. На 13-й минуте замена вратаря произошла у гостей. Вместо Тимура Билялова на лёд вышел Максим Арефьев. На 49-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передач Алексея Пустозёрова и Кирилла Семёнова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

