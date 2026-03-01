Гендиректор «Торпедо» высказался о приостановке матча КХЛ с «Сочи»

Генеральный директор «Торпедо» Евгения Забуга обратился к болельщикам из ДС «Большой». Ранее игра «Сочи» – «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ была приостановлена на 45-й минуте при счетё 1:1 по причине авиационной опасности.

«Уважаемые болельщики, просим сохранять спокойствие. В данное время команда находится в безопасных условиях. Надеемся, что в ближайшее время матч будет продолжен. Благодарим вас за понимание и поддержку», – цитирует Забугу пресс-служба клуба.

Пресс-служба нижегородского клуба опубликовала видео из раздевалки «Торпедо», где игроки гостевой команды разминаются в полной амуниции. Всё ещё не объявлено решение о продолжении или переносе матча.