Гендиректор «Торпедо» высказался о приостановке матча КХЛ с «Сочи»

Генеральный директор «Торпедо» Евгения Забуга обратился к болельщикам из ДС «Большой». Ранее игра «Сочи» – «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ была приостановлена на 45-й минуте при счетё 1:1 по причине авиационной опасности.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Остановлен
1 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Биттен (Сероух, Хёфенмайер) – 16:53 (5x4)     1:1    

«Уважаемые болельщики, просим сохранять спокойствие. В данное время команда находится в безопасных условиях. Надеемся, что в ближайшее время матч будет продолжен. Благодарим вас за понимание и поддержку», – цитирует Забугу пресс-служба клуба.

Пресс-служба нижегородского клуба опубликовала видео из раздевалки «Торпедо», где игроки гостевой команды разминаются в полной амуниции. Всё ещё не объявлено решение о продолжении или переносе матча.

Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» был прерван в третьем периоде из-за угрозы атаки БПЛА
