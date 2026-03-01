Гендиректор «Торпедо» высказался о приостановке матча КХЛ с «Сочи»
Поделиться
Генеральный директор «Торпедо» Евгения Забуга обратился к болельщикам из ДС «Большой». Ранее игра «Сочи» – «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ была приостановлена на 45-й минуте при счетё 1:1 по причине авиационной опасности.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Остановлен
1 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Биттен (Сероух, Хёфенмайер) – 16:53 (5x4) 1:1
«Уважаемые болельщики, просим сохранять спокойствие. В данное время команда находится в безопасных условиях. Надеемся, что в ближайшее время матч будет продолжен. Благодарим вас за понимание и поддержку», – цитирует Забугу пресс-служба клуба.
Пресс-служба нижегородского клуба опубликовала видео из раздевалки «Торпедо», где игроки гостевой команды разминаются в полной амуниции. Всё ещё не объявлено решение о продолжении или переносе матча.
Комментарии
- 1 марта 2026
-
16:32
-
16:11
-
15:48
-
15:44
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:38
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:14
-
12:58
-
12:38
-
12:21
-
12:14
-
11:52
-
11:40
-
11:00
-
10:56
-
10:34
-
10:12
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:30