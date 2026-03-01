Рид Буше пропустит ближайшую выездную серию «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на выездные матчи, которые команда проведёт в Москве и Магнитогорске, где сыграет с ЦСКА, «Динамо» и «Металлургом». На выездные матчи вместе с командой из Екатеринбурга отправились 27 игроков «Автомобилиста» — три вратаря, девять защитников и 15 нападающих.

По медицинским причинам остался в Екатеринбурге и пропустит предстоящий выезд нападающий Брукс Мэйсек. Форвард Рид Буше продолжает решать проблемы личного характера у себя дома. Буше улетел в США 29 января.

Рид Буше выступал за «Авангард» четыре предыдущих сезона. Летом 2025 года он подписал контракт с «Автомобилистом».