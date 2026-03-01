Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше пропустит ближайшую выездную серию «Автомобилиста»

Рид Буше пропустит ближайшую выездную серию «Автомобилиста»
Комментарии

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на выездные матчи, которые команда проведёт в Москве и Магнитогорске, где сыграет с ЦСКА, «Динамо» и «Металлургом». На выездные матчи вместе с командой из Екатеринбурга отправились 27 игроков «Автомобилиста» — три вратаря, девять защитников и 15 нападающих.

По медицинским причинам остался в Екатеринбурге и пропустит предстоящий выезд нападающий Брукс Мэйсек. Форвард Рид Буше продолжает решать проблемы личного характера у себя дома. Буше улетел в США 29 января.

Рид Буше выступал за «Авангард» четыре предыдущих сезона. Летом 2025 года он подписал контракт с «Автомобилистом».

Материалы по теме
Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android