Умер член Зала славы Международной федерации хоккея Юрий Королёв

Заслуженный тренер СССР, член Зала славы Международной федерации хоккея Юрий Королёв умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Причина смерти не уточняется.

Королёва ввели в Зал славы ИИХФ в 2011 году, а годом ранее Международная федерация наградила его премией имени Поля Луака «За выдающийся вклад в развитие ИИХФ и международного хоккея». В 2004 году он был включён в Зал славы отечественного хоккея.

После завершения игровой карьеры Королёв преподавал в Институте физической культуры (ГЦОЛИФК), заведовал кафедрой хоккея, в 1980-е годы перешёл на тренерскую работу. С 1988-го по 1989-й он был заместителем начальника управления футбола и хоккея Госкомспорта СССР. С 1989-го по 1991-й занимал пост первого заместителя председателя Федерации хоккея СССР, а затем до 2001 года был вице-президентом ФХР.

