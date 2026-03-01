Вячеслав Козлов оценил результаты московского «Динамо» в последних матчах

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о предстоящем матче с магнитогорским «Металлургом».

— После паузы у московского «Динамо» хороший отрезок — пять побед в шести матчах. В паузу на Матч звёзд подтянули физику и немного выдохнули?

— Прежде всего, игроки начали выздоравливать, и мы смогли сбалансировать состав. Отдохнули, потренировались. Сейчас хотим продолжить серию побед.

— Сегодня в составе нет Семёна Дер-Аргучинцева. В связи с чем и надолго ли?

— У него микротравма. Со дня на день он начнёт тренироваться.

— В последних матчах у вас появилось сочетание Комтуа — Ильенко. Почему решили поставить их вместе? Есть ощущение, что эти нападающие для разных задач…

— Мы решили начинать более активно, поэтому первыми выпускаем звено, которое может активно начать и любит влетать в тело. Они могут задать тон, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.